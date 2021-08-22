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Haberler Muğla Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altında

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altında

Söndürme çalışmalarında 12 helikopter görev aldı.

Köyceğiz'deki orman yangını kontrol altında

22.8.2021

MUĞLA Köyceğiz'de çıkan orman yangını havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleyle kontrol altına alındı. Otmanlar Mahallesi Şeytanderesi mevkisinde daha önce soğutma çalışmasının yapıldığı belirtilen ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına, havadan 12 helikopter ve 2 uçak ile karadan 25 arazöz, 12 su tankeri, 4 iş makinesiyle müdahale edildi. Göynük Kanyonu'na kadar yayılan alevler, gece saatlerinde ekiplerin etkili müdahalesiyle söndürüldü.

■ ÖMER KUNDAKÇI

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