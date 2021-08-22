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Haberler Muğla Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

Tartıştığı annesini bıçakla öldürdü

22.8.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde kavga ettiği annesini bıçaklayarak öldüren şüpheli gözaltına alındı. Olay ilçeye bağlı Tuzla Mahallesi'nde meydana geldi. Emre Durmaz (30) ile annesi Gülten Durmaz (61) arasında evde yemek yedikleri sırada tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emre Durmaz, annesini vücudunun farklı yerlerinden 10 bıçak darbesiyle yaraladı. Evden gelen sesleri duyan vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İçeri giren ekipler, kanlar içindeki kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Evde bulunan şüpheli ise gözaltına alındı.

■ MURAT YALÇIN

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