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Haberler Muğla Anne katili genç, hasta oldugunu iddia etti

Anne katili genç, hasta oldugunu iddia etti

Anne katili genç, hasta oldugunu iddia etti

23.8.2021

MUĞLA Fethiye'de önceki gece annesini 10 yerinden bıçaklayarak öldüren Emrecan Durmaz, hasta olduğunu öne sürerek, tedavi görmesi gerektiğini iddia etti. Fethiye Tuzla mahallesindeki korkunç olayda Emrecan Durmaz (30), yemek yedikleri sırada 61 yaşındaki Gülten Durmaz'ı 10 yerinden bıçakladı. Eve gelen ekipler, Durmaz'ı, cesedin yanında sigara içerken buldu. Durmaz, annesini neden öldürdüğünü söylemezken ruh hastası olduğunu öne sürerek, "Beni doktora götürün ve tedavi ettirin" dedi. Emniyete götürülen katil zanlısı Durmaz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MURAT YALÇIN

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