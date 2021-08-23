Marmaris’te yanan alanlar yeşilleniyor

MUĞLA'DA yangınlarda zarar gören alanlarda ekolojik yaşamın canlandığı gözlemlendi. Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, Marmaris'te yanan alanların yeşillendiğini ve kuşların bölgeye dönmeye başladığını fotoğrafladı. İlemin, bölgede kuş seslerini duymaya başladığını da kaydetti. Çektiği fotoğrafları sosyal medyada "Size güzel haberlerim var" notuyla paylaşan İlemin, "Maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyoruz sabırsızlıkla" ifadelerine yer verdi.