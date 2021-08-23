Motosikletiyle minibüsün altında can verdi

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde bir motosiklet ile yolcu minibüsünün çarpıştığı kazada, 18 yaşındaki genç öldü, 1 kişi de ağır yaralandı. Minibüs sürücüsü, kazada motosikletli gencin öldüğünü öğrenince fenalık geçirince sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

GÜÇLÜKLE ÇIKARDILAR

ÖNCEKİ gece, ilçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Severcan Caddesi'nde yaşanan kazada, rampa aşağı seyreden ve üzerinde 2 gencin bulunduğu 48 PR 040 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride uçtu. Ardından karşı yönden gelen 48 BB 7420 plakalı yolcu minibüsüne çarpan motosikletteki 2 gençten biri aracın altına girdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazayı görenlerin de yardıma koştukları olayda minibüsün altına girerek sıkışan 18 yaşındaki Kaan Menderes'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan diğer genç ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.



SÜRÜCÜ FENALIK GEÇİRDİ

KAZA sonrasında minibüsünün altına giren gencin öldüğünü öğrenen minibüs sürücüsü Halis Ç. ise fenalaştı. Bir anda ayakta duramayarak yıkılan sürücüye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri Halis Ç'yi de hastaneye kaldırdı. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrasında minibüsün altında can veren Kaan Menderes'in cenazesi morga kaldırıldı. Motosikletin de hurda yığını haline geldiği kazada ölen ve ağır yaralanan gençlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

ADEM ÜLKER