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Muğla'da orman yangınları sonrası ilk filizler çıkmaya başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz tarihinde başlayan ve 9 gün süren orman yangınları sonucu yanarak siyah örtü ile kaplanan doğa kendini yenilemeye başladı.

Muğla'da orman yangınları sonrası ilk filizler çıkmaya başladı

23.08.2021, 10:30

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı. Yanan ağaçlar görenlerin yüreklerini yakarken, yangının ardından yerleşim yerlerine sıçrayan ve evleri zarar gören vatandaşların yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı. Tüm bunlar yaşanırken doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı.

Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülmeye başlandı. Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu. Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşili adı verilen yeşillenme, kış aylarının gelmesi ile birlikte beklenen yağmurlar ile birlikte doğanın tekrar canlanacağını gösterdi.

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