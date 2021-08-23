Muğla'da orman yangınları sonrası ilk filizler çıkmaya başladı

Muğla ve Antalya başta olmak üzere Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarında binlerce ağaç küle dönerken, yemyeşil ormanları siyah bir örtü kapladı. Yanan ağaçlar görenlerin yüreklerini yakarken, yangının ardından yerleşim yerlerine sıçrayan ve evleri zarar gören vatandaşların yaraların sarılması için çalışmalar başlatıldı. Tüm bunlar yaşanırken doğa da kendi kendini yenilemeye, kendi yaralarını sarmaya başladı.

Yanan bölgelerdeki ormanlık alanlarda yenilenmeler görülmeye başlandı. Siyah örtünün içerisinde görünen yeşillikler vatandaşlara umut oldu. Özellikle suya yakın ve sulama yapılan alanlarda sürgün yeşili adı verilen yeşillenme, kış aylarının gelmesi ile birlikte beklenen yağmurlar ile birlikte doğanın tekrar canlanacağını gösterdi.

Marmaris'te orman yangınından yaralı kurtarılan tilki tedavi altına alındı