Jandarma ekipleri hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturmada, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi Milas-Bodrum Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.
Benan Kocadereli 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.
Benan Kocadereli 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
670 bin liralık altın saat çalındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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