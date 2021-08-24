Haberler Muğla 670 bin liralık altın saat çalındı

670 bin liralık altın saat çalındı

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Benan Kocadereli konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki altın saatinin çalındığını belirterek Göltürkbükü Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Saati çalan çalan şüpheli Milas-Bodrum Havalimanında Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.