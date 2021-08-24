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Haberler Muğla 670 bin liralık altın saat çalındı

670 bin liralık altın saat çalındı

Muğla’nın Bodrum ilçesine tatil için gelen Benan Kocadereli konakladığı otelin odasından 80 bin dolar (670 bin TL) değerindeki altın saatinin çalındığını belirterek Göltürkbükü Jandarma ekiplerinden yardım istedi. Saati çalan çalan şüpheli Milas-Bodrum Havalimanında Jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

670 bin liralık altın saat çalındı
İHA

24.08.2021, 17:20

Jandarma ekipleri hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturmada, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi Milas-Bodrum Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı.
Benan Kocadereli 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.
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