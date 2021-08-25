Haberler Muğla Kendisi gönüllü kurtarıcı idi, kimse onun imdadına yetişemedi

Kendisi gönüllü kurtarıcı idi, kimse onun imdadına yetişemedi

Muğla Datça’da serinlemek için denize giren bir genç, boğularak hayatını kaybetti. Kendisinin gönüllü olarak Dağ Arama Kurtarma ekibinde görev yaptığı öğrenilen 24 yaşındaki Cemal Karadağ’ın imdadına ise kimse yetişemedi.