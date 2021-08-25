Olay Datça Emecik Mahallesi Periliköşk yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tatil için geldiği Datça'da denize giren Cemal Karadağ'ı suyun üzerinde hareketsiz gören çevredekiler durumu ekiplere bildirdi. Kıyıya çıkarılan gencin boğulduğu tespit edildi.
Ön otopsi için Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Karadağ'ın Afyon ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olduğu ve yarın memleketi Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Ön otopsi için Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cemal Karadağ'ın Afyon ceza İnfaz Kurumu'nda görevli olduğu ve yarın memleketi Denizli'de toprağa verileceği öğrenildi.
Kendisi gönüllü kurtarıcı idi, kimse onun imdadına yetişemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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