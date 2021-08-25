Seydikemer'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

Ağaçlık alanda çıkan yangına 5 helikopterle havadan, toplam 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale edildi. Yangın, yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını