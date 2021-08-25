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Haberler Muğla Seydikemer'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Seydikemer'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy mahallesindeki ormanlık alanda dün çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Seydikemer'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı
DHA

25.08.2021, 08:59 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021, 09:00

Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Karaköy Mahallesi'nde kızılçam ağaçlarıyla çevrili bölgede, dün saat 16.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler yangını, orman ekiplerine bildirdi.

Ağaçlık alanda çıkan yangına 5 helikopterle havadan, toplam 34 arazöz ve dozerle karadan müdahale edildi. Yangın, yapılan 2 saatlik müdahalenin ardından kısmen kontrol altına alındı.

Son dakika: Muğla Seydikemer'de orman yangını

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