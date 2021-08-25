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Haberler Muğla Son dakika: Milas'ta orman yangını

Son dakika: Milas'ta orman yangını

Son dakika haberi...Muğla’nın Milas ilçesi Danişment mevkiinde orman yangını başladı. Bölgeye havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Son dakika: Milas'ta orman yangını

25.08.2021, 16:55

Muğla-Aydın il sınırındaki Bafa Mahallesi Danişment mevkii tünel üzerindeki orman yangınına havadan bir helikopter 2 orman arazözü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 2 itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazdağları’nda yanan ormanlar havadan görüntülendi Seydikemer'de orman yangını kısmen kontrol altına alındı

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