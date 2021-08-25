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Haberler Muğla Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı

Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında iki can sal içine Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bindirilerek geri itilen toplam 32 düzensiz göçmen kurtarılırken, 2 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı
İHA

25.08.2021, 21:00 Güncelleme Tarihi: 25.08.2021, 21:04

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

LÜKS TEKNE İLE KAÇARKEN YAKALANDILAR

Bu arada lüks bir tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilen bottaki ekipler tarafından tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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