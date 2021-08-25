Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 32 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Can salları için iki de göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
LÜKS TEKNE İLE KAÇARKEN YAKALANDILAR
Bu arada lüks bir tekne içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye sevk edilen bottaki ekipler tarafından tekne içerisinde 16 düzensiz göçmen ile karşılaştı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Yunanlıların Türk karasularına bıraktığı 32 göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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