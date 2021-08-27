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Haberler Muğla 24 yaşındaki genç çakmak gazı kurbanı

24 yaşındaki genç çakmak gazı kurbanı

24 yaşındaki genç çakmak gazı kurbanı

27.8.2021

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki umumi bir tuvalette 24 yaşındaki bir gencin cesedi bulundu. Sırt çantasında çok sayıda çakmak gazı kutusu bulunan gencin, tuvalette bir kişi ile birlikte çakmak gazı çektiği ortaya çıktı. Kimliğinden isminin Ege Bölükbaş olduğu anlaşılan gencin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin tespiti için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

■ FERDİ YAVUZ

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