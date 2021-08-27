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Haberler Muğla Dalaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Dalaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Muğla’nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Dalaman’da otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
İHA

27.08.2021, 11:16 Güncelleme Tarihi: 27.08.2021, 11:21

Kaza, Dalaman Havalimanı yolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgerme kavşağında S.E. yönetimindeki 34 BEF 951 plakalı otomobil ile B.A. idaresindeki 07 ANU 328 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta büyük maddi hasar meydana gelirken, sürücü B.A. ve aynı araçta yolcu konumunda bulunan A.D.A. ve R.T. yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yaralıların sıkıştıkları otomobilden çıkartılabilmesi için çalışma gerçekleştirdi. Otomobilden çıkartılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak ambulanslarla Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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