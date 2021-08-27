MUĞLA'NIN Yatağan ilçesinde arkeolojik sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı. Turgut Mahallesi Kutsalyol mevkiinde kaçak kazı ihbarı alan jandarma ekipleri, A.G., F.G., M.G. ve A.T.H. isimli şahısları hilti ile kazı yaptıkları esnada suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 4 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.
■ FERDİ YAVUZ
Muğla'da kaçak kazıya suçüstü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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