Sahte ehliyet çetesine darbe

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenlendiği iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. İlçede 10-20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, iki şüphelinin ikametinde çok sayıda sahte ehliyet, fotoğraf, doktor raporu ve şahıslardan ne kadar para alındığına dair çetele ele geçirdi. Şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 10 şahıs daha yakalandı. Zanlıların polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

■ FERDİ YAVUZ