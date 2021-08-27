  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Sahte ehliyet çetesine darbe

Sahte ehliyet çetesine darbe

27.8.2021

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde sahte sürücü belgesi düzenlendiği iddiasıyla 12 kişi gözaltına alındı. İlçede 10-20 bin lira karşılığında sahte sürücü belgesi düzenlendiği bilgisi üzerine çalışma başlatan polis, iki şüphelinin ikametinde çok sayıda sahte ehliyet, fotoğraf, doktor raporu ve şahıslardan ne kadar para alındığına dair çetele ele geçirdi. Şüphelilerle hareket ettiği belirlenen 10 şahıs daha yakalandı. Zanlıların polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

■ FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sahte ehliyet çetesine darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.