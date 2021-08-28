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Haberler Muğla Yunanistan'a kaçacaklardı! 6 FETÖ şüphelisi Bodrum'da yakalandı

Yunanistan'a kaçacaklardı! 6 FETÖ şüphelisi Bodrum'da yakalandı

Son dakika haberi...Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) şüphelisi gözaltına alındı.

Yunanistan’a kaçacaklardı! 6 FETÖ şüphelisi Bodrum’da yakalandı
AA

28.08.2021, 10:52 Güncelleme Tarihi: 28.08.2021, 12:16

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir grubun tekneyle yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri Bodrum Karaada açıklarında teknede yakaladı.

FETÖ/PDY üyeliği suçundan açığa alındığı ve görevlerinden ihraç edildiği belirlenen yüzbaşı, teğmen ve astsubay rütbelerindeki 6 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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