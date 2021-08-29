Eski vekil Tufan Doğu devlet töreniyle uğurlandı

12 Eylül döneminde CHP İl Başkanlığı yapan daha sonra SHP'den Milletvekilliği yapan Muğla siyasetinin önemli isimlerinden Tufan Doğu, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Muğlaspor ve Fethiyespor'da futbol oynayan Anadolu Basın Birliği'nin kurucu başkanı Doğu için Muğla Emirbeyazıt Mahallesi'ndeki Mehmet Acar Camii'nde devlet töreni düzenlendi. Törene Muğla Valisi Orhan Tavlı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla milletvekilleri, siyasi partilerin il başkanları, belediye başkanları, yakınları ve sevenleri katıldı. Doğu'nun cenazesi Eski Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

■ FERDİ YAVUZ