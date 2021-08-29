İş bilmez başkana belediyecilik dersi

MUĞLA'YI yıllardır yöneten CHP'li belediyeler alt ve üst yapıya, su kesintilerine, çöp gibi sorunlara çare bulmak yerine sadece dert yanıyorlar. Bu belediye başkanlarından biri de Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras. Aras, Bodrum'un resmi nüfusunun 7-8 katına hizmet verdiğini ve 396 bin kişiye hizmet veren Altındağ Belediyesi'nin bütçesine göre zor şartlarda hizmet verdiğini belirten bir açıklama yaptı. Altındağ'ın AK Partili Belediye Başkanı Asım Balcı ise Aras'a verdiği cevapla Ankara'dan, Muğla'ya belediyecilik dersi verdi.

BÜTÇEYİ KARŞILAŞTIRDI

BAŞKAN Ahmet Aras sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bodrum'a haksızlık yapıldığını belirterek, Ankara'nın Altındağ Belediyesi'nin nüfusunu ve bütçesini Bodrum ile kıyaslayıp sitemde bulundu. Aras paylaşımında, "Yaz döneminde, 181.541 kişi olan resmi nüfusunun 7-8 katına yakın insanı devasa bir yarımada geneline yayılmış olan turizm tesislerinde ve özel konutlarda ağırlayan "dünya markası" Bodrum'un Belediyesi, 396 bin kişiye hizmet veren Ankara Altındağ Belediyesi'nin yıllık bütçesi olan 440 milyon liradan 25 milyon lira fazla bir bütçe ile gerçekten çok zor şartlarda hizmet veriyor" dedi.

'NEDENİ İŞBİLMEZLİK DEĞİL'

BELEDİYECİLİĞİ sadece çöp toplamaktan ibaret sanan Aras, açıklamasının devamında şunları söyledi; "Sadece Bodrum geneline yayılmış 6 bin çöp noktası bile Bodrum Belediyesi tarafından verilen hizmetin boyutlarını anlayabilmek için yeterli. Ayrıca, Bodrum'un sabit nüfus artışına paralel olarak artan altyapı yetersizliğinin tamamen çözülmesi için gerekli olan paranın da 5 milyar TL yani, belediyemizin 11 yıllık bütçesine eşit olduğunu önemle belirtmek istiyorum. Dolayısıyla, Bodrum'a ve belediyesine vurmayı görev haline getirmiş olanlar, gerek Bodrum'a gerekse belediyesine büyük haksızlık ediyorlar çünkü 5 milyar dolara yakın büyüklükte yatırım alarak ülke ekonomisine olağanüstü katkılar sağlayan Bodrum'un yaşadığı altyapı sorunlarının sebebi, belediyesinin iş bilmezliği değil, yetki ve bütçe yetersizliği."

'BAHANE ÜRETMEYİN HİZMET ÜRETİN'

ALTINDAĞ'DA yaz-kış demeden her gün 10 binden fazla noktadan çöp topladıklarını belirten başkan Balcı, "Biz elimizdeki bütçenin yarısını yatırıma harcayarak sorunları aşıyoruz. Size de tavsiyemiz yaklaşık 4 milyon TL olan özel kalem bütçenizi bizim gibi 1 milyon TL'ye düşürerek yatırıma daha çok bütçe ayırmanız. Bahane üretmek kolay, iş yapmak zordur. Saygılar" ifadelerini kullandı.

'İKİ İLÇEYİ KIYASLAMAK OLDUKÇA YANLIŞ'

CHP'Lİ Aras'a cevap veren AK Partili Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı ise Bodrum ile Altındağ'ı kıyaslamanın oldukça yanlış olduğunu söyledi. Aras'a, "Sizin sadece yazın nüfusunuz yoğunken Altındağ'ın her gün nüfusu 1.5 milyonun üzerine çıkmaktadır. Yani Altındağ Belediyesi 398.000 nüfusu için ayrılan bütçe ile 1 milyon 500 bin Ankaralıya hizmet vermektedir" diyen Balcı, şunları söyledi:

ANKARA'NIN KALBİ

"Altındağ, üniversiteleri, hastaneleri, tarihi, müzeleri, meydanları ile başkentin içinde başkenttir. Altındağ aralarında Hacettepe kampüsü ve hastaneleri, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ankara Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi, 75. YIL Diş Hastanesi, Zekai Tahir Burak Pandemi Hastanesi gibi Türkiye'nin en büyük hastaneleri, Ankara Adliyesi, TCDD Tren Garı, Anadolu Medeniyetleri Müzesi başta olmak üzere, Etnografya, Resim ve Heykel Müzeleri gibi müzeleri barındıran, Ankara Kalesi ve Hacı Bayram-i Veli Camii gibi yüzlerce tarihi değere ev sahipliği yapan, 1. ve 2. Meclis Binaları ve Ulus Atatürk Heykeli gibi önemli merkezlerin bulunduğu Ankara'nın kalbinde yer alan bir ilçedir."

FERDİ YAVUZ