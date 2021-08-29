Seydikemer yangınıyla ilgili bir kişi tutuklandı

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesine bağlı Karaköy'de 4 gün önce 4 ayrı noktadan başlayan orman yangınıyla ilgili Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı. Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğiyle yapılan çalışmalarda, yangınları çıkardığı belirlenen G.C, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

■ MURAT YALÇIN