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Haberler Muğla Kızılay Karşıyaka’dan aşureli etkinlik

Kızılay Karşıyaka’dan aşureli etkinlik

Kızılay Karşıyaka’dan aşureli etkinlik

30.8.2021

TÜRK Kızılay'ı İzmir Karşıyaka Şubesi tarafından Karşıyaka çarşı girişinde kurulan stantta aşure ve su dağıtıldı, aşure alan vatandaşlar da kan bağışında bulundu. Şube Başkanı Kamil Karadeniz, salgın dolayısı ile kan bağışının azaldığını, kanın sürekli ihtiyaç olduğunu belirtti. Muharrem ayı dolaysıyla düzenlenen etkinlikte vatandaşların ilgisinden memnun olduklarını belirten Karadeniz, "Verilen bir kanın 3 hayat kurtaracağını söylüyoruz. Bu etkinliklerin birleştirici bir unsur olmasını istiyoruz" dedi.

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