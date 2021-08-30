Korkut’un sergisine Bornova’da yoğun ilgi

RESİME olan tutkusu ilkokulda başlayan 44 yaşındaki Serhat Korkut ilk kişisel sergisini açtı. 1977 yılında İzmir'de dünyaya gelen Serhat Korkut'un 25 yağlı boya eserinden oluşan sergisi, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Korkut, kendisine ilk kişisel sergisini açma fırsatı veren Bornova Belediyesi'ne teşekkür etti. Otodidakt bir ressam olan sanatçının doğa resimlerinden oluşan sergisi, 27 Ağustos'a kadar ziyaret edilebilecek.