İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı şüphelilerin sahte içki imalatı yaptıkları ve piyasaya gümrük kaçağı ürün sürdükleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, sahte içki ile gümrük kaçağı ürünler ele geçirdi. Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Muğla'da sahte içki ve kaçakçılık operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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