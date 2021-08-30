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Haberler Muğla Ormanı yakıp deliliğe vurdu

Ormanı yakıp deliliğe vurdu

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde orman yangını çıkardığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen G.C. ifadesinde, “Kafam bozuldu, köydeki 4 farklı yere benzin döküp yaktım” diye konuştu.

Ormanı yakıp deliliğe vurdu

30.8.2021

Muğla'da birçok bölgede çıkan yangınların söndürülmesinin ardından geçtiğimiz hafta Seydikemer'de de 4 farklı bölgede alevler yükselmişti. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından çok sayıda araç ve iş makinesinin sevk edildiği yangın bölgelerinde yoğun bir çalışma sürdürülerek alevler kısa sürede söndürülmüştü. Soğutma çalışmaları sırasında Savcılığın başlattığı soruşturma önceki gün sonuç verdi ve bir kişi gözaltına alındı.

TERÖR BAĞLANTISI YOK
Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı ile Seydikemer İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı, bölgede meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında, Seydikemer ilçesi Karaköy mahallesinde 4 ayrı bölgede orman yangını çıkardığı öne sürülen G.C. isimli vatandaşı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 'Kasten orman yangınına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen G.C. ifadesinde, "Kafam bozuldu, köydeki 4 farklı yere benzin döküp yaktım" dedi. Terör örgütüyle bir bağlantısı olmayan G.C.'nin Karaköy mahallesinde ikamet ettiği belirtildi.


Murat YALÇIN

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