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Haberler Muğla Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı! 6 FETÖ'cü tutuklandı

Yunanistan'a kaçarken yakalanmışlardı! 6 FETÖ'cü tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, tekneyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan ordudan ihraç edilmiş 6 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalanmışlardı! 6 FETÖ’cü tutuklandı
DHA

30.08.2021, 08:47

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri dün, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan bir grup şüphelinin bilgisini aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 6 şüpheliyi Karaada açıklarında yakaladı.

Ekiplerin yaptığı kimlik incelemesinde şüphelilerin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında yargılamaları devam eden ve görevlerinden ihraç edilen yüzbaşı O.Ş., teğmen E.U., teğmen H.A., astsubay N.I., astsubay G.A. ve astsubay G.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi Sulh ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Yunanistan'a kaçacaklardı! 6 FETÖ şüphelisi Bodrum'da yakalandı

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