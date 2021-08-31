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Haberler Muğla Dev Akdeniz foku ölü bulundu

Dev Akdeniz foku ölü bulundu

Dev Akdeniz foku ölü bulundu

31.8.2021

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri Muğla'da ava çıkan balıkçılar tarafından ölü bulundu. Tekneye bağlanarak kıyıya getirilen ve iş makinesiyle karaya çıkarılan 300 kiloluk fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne götürüldü.

■ ADEM ÜLKER

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