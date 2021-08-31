Dev Akdeniz foku ölü bulundu

NESLİ tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz foklarından biri Muğla'da ava çıkan balıkçılar tarafından ölü bulundu. Tekneye bağlanarak kıyıya getirilen ve iş makinesiyle karaya çıkarılan 300 kiloluk fok, ölüm sebebinin belirlenmesi için Denizli Pamukkale Üniversitesi'ne götürüldü.

■ ADEM ÜLKER