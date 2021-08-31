Motordan fırlayan genç hayatını kaybetti

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesinde, cip ile çarpışan motosiklet sürücüsü Ayhan Balyiyen (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, Cumhuriyet Caddesi'ndeki Adliye Kavşağı'nda meydana geldi. Mehmet Göçer (47) yönetimindeki cip Kemal Seyfettin Elgin Bulvarı'nda, Ayhan Balyiyen idaresindeki motosikletle çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayan Balyiyen'in kafasından kaskı çıktı. Talihsiz genç kafa üstü beton zemine düştü ve ağır yaralandı. Balyiyen kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü Mehmet Göçer ayakta yapılan tedavi ardından taburcu edilerek, nöbetçi savcı talimatıyla gözaltına alındı.

■ FERDİ YAVUZ