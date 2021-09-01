Milas Burgaz Mah.de 3+1 daire (124 m2) icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.
Muğla'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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