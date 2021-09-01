  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Muğla'da icradan satılık daire

Muğla'da icradan satılık daire

Milas Burgaz Mah.de 3+1 daire (124 m2) icradan satılıktır. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen ilanda evin satış fiyatı da belirtildi.

Muğla’da icradan satılık daire

01.09.2021, 09:44

Milas Burgaz Mah.de 3+1 daire (124 m2) icradan satışa çıkarıldı. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri de belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak daireye ait bilgilere yer verildi.

İLANA AİT DETAYLI BİLGİLER İÇİN TIKLAYINIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da icradan satılık daire haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.