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Haberler Muğla Bodrum’da rüzgar yangını büyütüyor

Bodrum’da rüzgar yangını büyütüyor

Bodrum’da rüzgar yangını büyütüyor

3.9.2021

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, şiddetli rüzgar ile etkisini arttırdı. Çiftlikköy Alazeytin mevkisindeki yangına 5 helikopter ve 2 uçak desteği ile havadan ve karadan müdahale sürüyor. Çalışmalara vatandaşlar da destek veriyor. Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ise ekiplerin hızlı müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

■ FERDİ YAVUZ

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