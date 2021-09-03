  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi

Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen yangınların ardından adeta küllerinden yeniden doğan ağaç, tabiatın gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi
İHA

03.09.2021, 10:26

Geçtiğimiz günlerde Muğla genelinde yaşanan orman yangınları ile birlikte adeta ülkenin ciğerleri yanarken, Marmaris ilçesinde ormanlar yeniden yeşermeye başladı.

İçmeler mevkiinde, yangınlar dolayısıyla bir yanı kuruyan ağacın diğer yarısının adeta küllerinden yeniden doğarak yeşermesi görenleri hem şaşırttı hem sevindirdi. Yaşanan yangınların ardından binlerce dönüm ormanlık alan yok olurken, küllerinden doğan ağaç vatandaşlara da adeta umut oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küllerinden doğan ağaç, doğanın gücünü gözler önüne serdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.