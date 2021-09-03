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Haberler Muğla Yine aynı yöntemi kullandılar! Muğla'da 3 milyonluk dolandırıcılık

Yine aynı yöntemi kullandılar! Muğla'da 3 milyonluk dolandırıcılık

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtanlar bu kez de Muğla'nın Fethiye ilçesinde milyonluk vurgun yaptılar. Şebekenin çok sayıda kişiyi terör örgütü yalanı ile kandırarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

Yine aynı yöntemi kullandılar! Muğla’da 3 milyonluk dolandırıcılık
İHA

03.09.2021, 10:38 Güncelleme Tarihi: 03.09.2021, 10:47

Edinilen bilgiye göre, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak, vatandaşların duygularını istismar ederek Fetullahçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ-PDY) ile isimlerinin anıldığı ileri sürerek dolandırıcılık dolandıran şüpheliler hakkında çalışma başlatıldı.



Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, bir mağdurun başvurusu üzerine Fethiye Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Şüphelilerin tespit edilmesinin ardından Muğla merkezli Şanlıurfa ilinde 2, İstanbul'da 7, Kütahya'da ve Muğla'da bir olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık şebekesinin çok sayıda vatandaşı telefon ile arayarak 3 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Fethiye adliyesine sevk edildiler.

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