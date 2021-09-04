  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Turistlerin gece gezmesi kötü bitti! Taklalar atarak durabildi

Turistlerin gece gezmesi kötü bitti! Taklalar atarak durabildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobil, kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Turistlerin gece gezmesi kötü bitti! Taklalar atarak durabildi
İHA

04.09.2021, 16:00

Kaza, gece saatlerinde Bitez Kavşağı'nda meydana geldi. Bodrum'dan Turgutreis istikametine seyreden ve içerisinde 2'si Fransız ve 2'si Tunus uyruklu 4 turistin bulunduğu 48 V 7229 plakalı otomobil, Bitez Kavşağı'na hızlı girdi. Dönel kavşaktaki adayı aştıktan sonra kaldırıma çarparak taklalar atan otomobil, metrelerce sonra durdu.

Yoldan geçen diğer sürücüler ve gürültüyü duyan çevre sakinleri, kazazedelerin yardımına koştu. Kazada 2 Tunus uyruklu kadın ile 1 Fransız uyruklu adam yaralandı. Otomobilde sıkışan Tunus uyruklu bir kadın, Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı. Alkollü oldukları belirlenen turistler, zaman zaman baygınlık geçirdi. Yaralılar kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ambulansları ile Acıbadem Hastanesi'nin ambulansına alındı. Yaralılardan Tunus uyruklu bir turistin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.



Kaza anı bölgedeki bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobilin dönel kavşaktaki adayı süratli bir şekilde aşması, sonrasında ada etrafındaki başka bir otomobilin önünden neredeyse kıl payı geçip kaldırma çarparak taklalar atması yer alıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Turistlerin gece gezmesi kötü bitti! Taklalar atarak durabildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.