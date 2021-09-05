Akyaka sahillerindeki doluluk yaz aylarını aratmıyor

Sakin Kent unvanlı Akyaka mahallesine günübirlik İzmir, Aydın, Denizli ve Uşak illerinin yanında Muğlalı vatandaşlar akın ediyor. Yaz aylarının son günlerinin yaşanmasına rağmen hava sıcaklığı 35 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 24-25 derece seyrediyor.





Günübirlik tatil için Akyaka Mahallesine gelen yerli tatilciler, hem yaz aylarının son yakıcı güneşinin, hem de yüzmenin tadını çıkardılar. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanırken, havaların mevsim normallerinde seyretmesi durumunda Ekim ayı ortalarına kadar Akyaka'da deniz mevsiminin devam etmesi bekleniyor.

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