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Denizli'de uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı

Denizli'de 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı. Jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu, eski polisin uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Denizli’de uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı
AA

05.09.2021, 17:02 Güncelleme Tarihi: 05.09.2021, 17:07

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis memurluğundan ayrıldığı öğrenilen A.K'nin (60) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu A.K'nin İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edildi. Takibe alınan A.K, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı. Zanlı A.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.

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