Denizli’de uyuşturucuyla yakalanan eski polis tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, polis memurluğundan ayrıldığı öğrenilen A.K'nin (60) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerinin 6 aylık çalışması sonucu A.K'nin İstanbul'dan kent merkezine uyuşturucu getirdiği tespit edildi. Takibe alınan A.K, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde 2 kilogram sentetik uyuşturucuyla yakalandı. Zanlı A.K, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.