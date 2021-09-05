Muğla'nın Seydikemer ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında kalan Batı Toroslar'ın eteklerindeki 2 bin 500 rakımlı İkiz Göller, tamamen kurudu. Göl yatakları tarlaya dönerken, bölgedeki Yörükler, Kaş Belediyesi'nin yardımı ile kazdıkları kuyudan çıkan suyla otlakları ve hayvanlarını suluyor. Yan yana oldukları için İkiz Göller diye adlandırılan göllerden kuzeyde bulunan ve yuvarlak şekilli olanında sular tamamıyla çekildi, bitkiler kurudu. Tabanı çatlayan gölün etrafındaki çimler de yok oldu. Gölün sadece orta bölümünde az sayıda yeşillik kaldı.

ÖRDEKLER DE GİTTİ

Güney yönde bulunan göl ise tam anlamıyla tarlaya döndü ve burada yaşayan ördekler bölgeyi terk etti. Bölgedeki yörüklerden Seydikemerli Hasan Dalgın, "Göller kurudukça hayvanlar zor durumda kalıyor. Kar yağmaması da göllerin kurumasında etkili oldu. Zor durumdayız" dedi. Şeref Poyraz ise, su çekilince doğal güzelliğin de kaybolduğunu belirterek, "Bu göller buraya hayat veriyor. Göller kuruduğu için bu bölgenin de tadı kalmadı" diye konuştu.

■ ADEM ÜLKER