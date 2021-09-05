Turistlerin bulunduğu otomobil takla attı

MUĞLA'NIN Bodrum ilçesinde içerisinde 4 turistin bulunduğu otomobil, kavşağa hızlı girince taklalar atarak durabildi. Kazada 2 Tunus uyruklu kadın ile 1 Fransız uyruklu adam yaralandı. Alkollü oldukları belirlenen turistler, zaman zaman baygınlık geçirdi. Yaralılardan Tunus uyruklu turistin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza ile ilgi soruşturma başlatıldı.

■ ADEM ÜLKER