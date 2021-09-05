Yaşlı çifti kaza ayırdı

Aydın'ın Söke ilçesinde mıcır yüklü kamyon ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu, ticari araçtaki Gülistan Toraman (69) hayatını kaybetti, aracın sürücüsü olan eşi ise ağır yaralandı. Kuşadası istikametinden Yenikent Mahallesi istikametine ilerleyen Devrim Kanat (41) idaresindeki mıcır yüklü kamyon ile Ayhan Toraman (69) idaresindeki hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülistan Toraman'ın (69) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücü Ayhan Toraman ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE