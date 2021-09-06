Bilim kongresi’nde ayrımcı yaklaşım

KARABURUN Bilim Kongresi'nin 15'incisi bu yıl İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer'in ev sahipliğinde "Kapitalizmin Salgınları ve Bitmeyen Kavga" başlığıyla gerçekleştirildi. Kongrenin son gününde HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Toplumsal Özgürlük Partisi (TÖP) Sözcüler Kurulu üyesi Perihan Koca konuştu. Kongredeki sunumlarda Kürt kökenli vatandaşlar üzerinden yapılan ayrımcı yaklaşım dikkat çekti.

'AÇIK İTTİFAK' ÇAĞRISI

Ayrımcı ifade kullananların başında da HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel geldi. Temel'in, "Kürt siyaseti mevcut iktidarla sürekli bir direniş ve mücadele içerisinde yer aldı. Kürtler mücadele ve bedel ödemekten geri durmadı" şeklindeki sözleri tepki topladı. Şu an örtülü ittifak yaptıkları CHP'ye "Artık açık ittifak yapalım" çağrısı olarak nitelendirilebilecek açıklamalar yapan Temel, "Toplumsal mücadelede yan yana gelmeyenlerin sandıkta kazanması güçtür. Bunun için mücadele birliğine ihtiyaç vardır. Tek sorun küçük detaylarda boğulan bir araya gelme kaygısı yaşayan, ancak bir araya geldiğinde devasa bir güç halinde gelen muhalefette var. Önemli olan bence bu sorunu aşmaktır" ifadelerini kullandı.