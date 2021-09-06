Bodrum’da emlak vergisine %1000 zam!

Bodrum'da CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla emlak vergilerine yüzde 1000'lere varan oranlarda zam yapıldı. Alınan karara çok sayıda vatandaşın yanı sıra, Bodrum Güçbirliği Derneği'nden de tepki geldi. Emlak vergisinde yapılan fahiş artışın sadece ultra zenginlere yarayacağını, ömrü boyunca birikim yapıp, güç bela bir mülk ya da arazi sahibi alan vatandaşların büyük mağduriyet yaşayacağını söyleyen Bodrum Güçbirliği Derneği Başkanı Serdar Kayhan, Bodrum Belediyesi'ne bu kararını gözden geçirmesi tavsiyesinde bulundu.

"BODRUM'A ÖLÜM EMRİ"

Bodrum Belediyesi'nin bu fahiş artışla Bodrum'a 'ölüm emri' verdiğini söyleyen Kayhan, "Ailesinden kalan, kendisi de 50 yıldır inatla miras kalan mandalina bahçesi için geçen yıl 5 bin lira emlak vergisi ödeyen Bodrumlular bu yıl 40 bin lira ödeyecek. Bu para nasıl ödenecek? Elbette ödenemeyecek. Bodrumlular aile yadigarı mandalina bahçesini satıp, içi kan ağlayarak betona dönmesine şahit olacak. Çünkü başka şansları yok. Buna rağmen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras böyle bir kararı nasıl alır, inanılır gibi değil" dedi.

'VATANDAŞ DAVA AÇSIN'

Kayhan Bodrum'da tüm siyasi partiler, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlara çağrıda bulunarak, Bodrum Belediyesi'nin bu kararından vazgeçmesi için baskı kurması gerektiğini söyledi. Astronomik zamlar için yargı yolunun açık olduğunu hatırlatan Kayhan, "Mağdur olacak binlerce vatandaşımız şimdi ne yapacağını, bu paraları nasıl ödeyeceğini kara kara düşünüyor. Ancak yargı yolu açık. Vatandaşlarımıza Bodrum Belediyesi geri adım atmadığı takdirde dava açmalarını öneriyoruz. Kimse kusura bakmasın ama biz Bodrumlular olarak ilçemizin ultra zenginlere daha fazla peşkeş çekilmesine göz yummayacağız" ifadelerini kullandı.



İTTİFAK ORTAĞINDAN DA SERT TEPKİ GÖRDÜ

CHP'NİN ulusal siyasette ittifak ortağı olan İYİ Parti'nin Bodrum İlçe Başkanı Nevzat Kanber de, emlak vergisindeki fahiş artış kararına tepki gösterdi. "Belediyenin doğru yönetilememesinin oluşturduğu gider kalemlerinin faturasını emlak vergi yükünün artırılması yoluyla vatandaşa kesen takdir komisyonu kararına karşı ayrı ayrı dava açacağız" diyen Kanber, "Bu vergilerin belediye geliri içerisindeki payı çok yüksek. Fahiş oranda artış yapıldığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın aleyhine bir durum söz konusudur" dedi. Bodrumlu Gayrimenkul Bilirkişisi Mustafa Gündoğ da, bu ücretlerin 4 yılda bir belirlendiğini hatırlatarak, "Bunun resmileşmesi için Belediye Meclisi'nde görüşülüp onaylanması gerekiyor. Emlak vergisinin kaç kat artacağı da Meclis tarafından belirlenecek" dedi.



'RANT KAPISI GİBİ GÖREN ZENGİNLERİ ETKİLEMEZ'

ALINAN şok kararın ancak Bodrum'u rant kapısı olarak gören ultra zenginleri etkilemeyeceğini ifade eden Serdar Kayhan, "Tam tersi onlar için bu büyük bir fırsat. Çünkü bu kişiler şimdi emlak vergisini ödeyemeyecek olanların mülklerini arazilerini satın alıp Bodrum'u daha da çok betona gömecek. Bodrum Belediyesi bu kabul edilemez kararla Bodrum'a ölüm vermiştir" dedi.

Adem ÜLKER