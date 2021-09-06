Buse’nin acılı annesi: Kızım öldürülmüş olabilir

MUĞLA Ortaköy'de 17 gün önce "Markete gidiyorum" diyerek evden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Buse Demirbilek'in (17) ailesi, kızlarının hayatından endişe ediyor. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Buse'nin erkek arkadaşı Sinan Ö. (19) iki kez gözaltına alınıp serbest bırakıldı.

KORUMAK İÇİN KAÇIRMIŞ

Polisteki ifadesinde Buse'nin kız arkadaşı olduğunu doğrulayan Sinan Ö, "Buse, ailesinin İzmir'e taşınmak istediğini ancak kendisinin gitmek istemediğini söyledi, 'Seninle geleyim' dedi. Benimle gelmezse kaçacağını anlattı. Buse'yi, Aydın'da yaşayan akrabalarımın evine bırakıp Muğla'ya döndüm. Polisler ile Buse'nin bulunduğu eve gittiğimizde kendisi evde yoktu" diye konuştu. Kızının Sinan Ö. tarafından kaçırılıp, öldürüldüğünden şüphelendiklerini söyleyen Anne Semra Demirbilek ise,"Kızım, hayattaysa bizi arasın. Buse bu kişiden ayrılmak istiyordu. Daha önce de süren bir mahkeme var. Buse'yi görenlerin bizlere ulaşmasını ya da güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasını istiyoruz. Şüphelinin kızımızı kaçırdığını itiraf etmesine rağmen, elini kolunu sallayarak ortada dolaşmasını kabullenemiyoruz" dedi.

ADEM ÜLKER