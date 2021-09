Tireliler yol vermeyen sürücülerden şikayetçi

İzmir'in Tire ilçesinde, bazı kural tanımayan sürücülerin yaya geçitlerinde durmadığından yakınan vatandaşlar, "Karşıdan karşıya geçerken çok korkuyoruz" dediler.

'CEZA KESİLMESİ ŞART'

Sürücülerin yayalara ısrarla yol vermediklerini ve kazalara davetiye çıkardıklarından şikayet eden Tireliler, "Duyarsız sürücüler hala yayaları ısrarla görmezden geliyor" diye dert yandı. Karşıdan karşıya geçerken, 'Acaba otomobiller duracak mı?' diye endişe içinde olduklarını söyleyen vatandaşlar, "Trafikte öncelik yayalarındır. Yayanın can güvenliğini tehlikeye atan her sürücüye istisnasız şekilde trafik cezası uygulanmalı. Kameralardan plakaya ceza kesilmeli. Yayalar ise modern toplumlarda olduğu gibi yaya geçitlerini kullanmaya özen göstermeli. Yaya geçidi olmayan yerlerde kontrollü şekilde karşıya geçmeli" ifadelerini kullandı. Tireli vatandaşlar, yetkililerin bu soruna en kısa sürede çözüm bulmalarını istedi.

SANAYİDE MOLOZ DAGI

Aydın Didim'deki sanayi sitesinde moloz nedeniyle çirkin görüntüler ortaya çıktı. Didim sanayisinin arkasında Yeşilkent'e giden yolda, moloz yığınları yol boyunca uzanıyor.

"TEMİZ TUTMALIYIZ"

Moloz dökmenin yasak olduğunu belirten tabelalar asılı olmasına rağmen duyarsız kişilerce yola bırakılan molozlar, turizm kentinde yaşayan vatandaşların tepkisini çekti. Molozların temizlenmesini isteyen vatandaşlar, "Didim sanayisinin etrafı moloz yığınlarıyla kaplanmış halde. Burada biriken molozlar dağ gibi birikti. Doğayı nasıl böyle çirkin hale getirebiliyoruz, inanılır gibi değil. Bu sorunu birkaç kez belediyeye ilettik. Uzun zamandır bir çalışma yapılmadı. Aksine bu sorumsuz davranışa devam ediyorlar. Molozların kaldırılmasını bekliyoruz. Doğayı temiz tutmak herkesin görevi olmalı" dediler.

BADEMLER ESNAFININ YOL ÇİLESİ BİTMEK BİLMİYOR

İzmir'in Urla ilçesinde bulunan Bademler'de balıkçı esnafı her gün yol çilesi çekiyor. Balık sezonunun açılmasıyla birlikte kullanılmaya başlanan Bademler Kalem Adası'ndaki liman yolu adeta pes dedirtti. Yolun neredeyse denizle birleştiği görülürken, balık avından dönen gemilerin tuttuğu balıkları hale götürmek için kamyonla yoldan geçen sürücülerin büyük zorluklar yaşadığı belirtildi. Buradaki yolun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini söyleyen esnaf, "Kamyonlar buradan geçerken büyük tehlike altında. Burada sıkıntılı bir durum var ama ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Sorunun çözülüp bir an önce yolun düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

METİN BURMALI