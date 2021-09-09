35 yıllık yola özel mülk kapısı

MUĞLA'NIN Marmaris ilçesi Hisarönü köyü Gerdime Koyu'nda denize ve bir otele ulaşımı sağlayan yol, hemen yanındaki bir başka otel tarafından kapatıldı. Yolu kapatılan otelin işletmecisi Yılmaz Yurtseven, yolun uzun zaman önce otelin ilk sahibi tarafından yaptırıldığını ve yasal olduğunu belirterek, "Yol yasal olarak bugüne kadar kullanıldı. Şimdi ise haksız yere kapatıldı. Mahkemeye gittik, haklı çıktık. İzmir Bölge İdare Mahkemesi, ihtiyadi tedbir kararı vererek yolun açılmasını istedi. Buna rağmen mahkeme kararı tanımıyorlar" dedi.

FOTOĞRAF: ADEM ÜLKER