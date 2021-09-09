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Haberler Muğla Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde devrilen beton mikserinin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Araçta sıkışan sürücü mikserin direksiyonu kesilerek kurtarıldı.

Beton mikseri devrildi: 1 yaralı
İHA

09.09.2021, 17:54

Edinilen bilgiye göre, Mumcular Bayır Mahallesi'nde seyir halinde olan beton mikseri, sürücünün bir anlık dikkatsizliği sonucu kontrolünden çıkarak devrildi. Sürücü Davut Artış, mikserde sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince mikserin direksiyonu kesilerek yaralı sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sürücünün genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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