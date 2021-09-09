Bodrum’da yüzde 1000’lik zamma ‘denge’ savunması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde son günlerde tartışma konusu olan emlak vergisi ile ilgili, "Denge" açıklaması yapıldı. Bodrum Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Ahmet Demirel, ekonomik değeri yüksek olan yerlerde rayiç değerini yüksek, ekonomik değeri düşük olan yerlerde de ise düşük tutarak mahalleler arasındaki dengesizlikleri gidermeye, adaleti sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Daha önceki dönemlerde yapılan eksik ve hatalı işlemleri göz önünde bulundurduklarını anlatan Demirel, artış oranını "Cüzi" olarak değerlendirdi ve "Çarşıda cüzi tutulan rayiç değeri, Bitez'de yüksek tutuldu. Gürece, Yukarı İslamhaneleri, Peksimet Köyiçi, Yakaköy, Dereköy gibi mahallelerde daha düşük oranda artışlar yapılmıştır. 10 mahalle kırsal mahalle kabul edildi, buralar 2022 yılından itibaren herhangi bir emlak vergisi ve Belediye Gelirleri Kanununda yer alan diğer vergi ve harçlardan muaf tutuldu" açıklamasını yaptı.



■ ADEM ÜLKER

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