AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi
Datça açıklarında deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.