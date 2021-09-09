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Haberler Muğla Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

Datça açıklarında deprem

9.9.2021

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi
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