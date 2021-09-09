Datça açıklarında deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, bugün saat 04.40'da merkez üssü Ege Denizi Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Datça'ya 24.45 kilometre uzaklıkta ve yerin 5.79 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, hafif şekilde hissedildi

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