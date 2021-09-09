Polis memuru karısı tarafından ölü bulundu

MUĞLA'NIN Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi'nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Ramazan Kaçar'ı (52) önceki akşam eve gelen eşi kanlar içinde, yerde hareketsiz yatarken buldu. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, Kaçar'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar'ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Ramazan Kaçar'ın rahatsızlığı olduğu öğrenildi.

■ FERDİ YAVUZ