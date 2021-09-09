Yeni evde yaşam başladı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz'da başlayan orman yangınında Osmaniye Mahallesi'ndeki evleri ağır hasar gören İlyas-Günay Şahin çifti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un ziyareti sırasında kendilerine verdiği "yeni ev" sözünün kısa sürede yerine getirilmesinin mutluluğunu yaşıyor. Bölgede hasar tespit çalışmalarının bitirilmesinin ardından Kurum'un talimatıyla 12 Ağustos'ta TOKİ tarafından temeli atılan çiftin yeni evi tamamlandı. Yeni ev, perdeleri takılı, halıları serilmiş, dolapları yapılmış, beyaz eşyaları alınmış, mutfak eşyaları eksiksiz düşünülmüş şekilde aileye teslim edildi. Büyük üzüntü sonrası yeni evlerine taşınan çift duygusal anlar yaşadı.

'BİR TEK HAVUZU EKSİK'

Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan İlyas Şahin, tek katlı 2+1 yaklaşık 120 metrekarelik dayalı döşeli yeni evlerinde yaşamaya başladıklarını söyledi. Yeni evlerini dışarıdan görenlerin "bir tek havuzu eksik" dediklerini belirten Şahin, "Yeni evimiz çok güzel. Eşyalarımızı Marmaris Kaymakamlığı aldı, evin içini döşedi. Geldiler, eve baktılar ona göre eşyaları aldılar. Her detay düşünüldü ve yerine getirildi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

BASKAN ERDOGAN'I AGIRLAMAK İSTİYORLAR

GÜNAY Şahin, yeni evinden çok memnun olduğunu her eksiğin tamamlandığını anlattı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Şahin, duygularını şöyle anlattı: "Cumhurbaşkanımızı babama benzetiyorum. Kendisini gördükçe babamı görmüş gibi oluyorum sanki. Kendisini yeni evimizde ağırlamak istiyorum. Buyursun gelsin kapımız açık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da misafir edersek yeni evimizde daha mutlu olacağım."

FERDİ YAVUZ