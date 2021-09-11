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Acı tesadüf

Muğla’da yolun karşısına geçmek isterken kamyonu fark etmeyen 9 yaşındaki Merve Arık aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Küçük Merve’nin ağabeyinin aynı yolda 2013 yılında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi

Acı tesadüf

11.9.2021

Muğla'nın Yatağan ilçesinde meydana gelen kazada 9 yaşındaki Merve Arık ağır yaralandı. Merve Arık, önceki gün ailesi ile birlikte semt pazarına alışverişe gitti. Alışveriş dönüşü ailesinin yanından bir anda ayrılan Arık yolun karşısına geçmek istedi. Yaya geçişlerini engellemek için konulan bariyerlerin açık olmasını fırsat bilen Arık, yola fırladı. Karşıdan gelen Uğur Çolak yönetimindeki kamyoneti fark etmeyen Arık feci kazada yaralandı.

EGE ÜNİVERSİTESİ'NE SEVK EDİLDİ
Sağlık ekipleri tarafından Merve Arık'a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra hastaneye kaldırılan Arık'ın, kafatasının parçalandığı öğrenilirken İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevki yapıldı. Küçük Merve'ye çarpan sürücü Uğur Çolak'ın da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

AĞABEYİ BİR ÇOCUK BABASIYDI
Trafik kazasında yaralanan Merve Arık'ın, 2013'ün Ocak ayında aynı yolda ağabeyi Ömür Arık'ı trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Marangoz ustalığı yapan evli ve bir çocuk babası olan Ömür Arık'ın gece saatlerinde, otomobiliyle Yatağan'a gelirken karşı yönden gelen kamyon ile çarpışması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

FERDİ YAVUZ

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