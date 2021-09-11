  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Muğla Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika... Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

11.09.2021, 10:17

Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde iki grup kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye hareket eden ekipler, Yunanistan tarafından Türk kara sularına geri itilen 30 kaçak göçmeni daha sonra da başka bir lastik botta bulunan 9 kaçak göçmeni kurtardı. Toplam 39 kaçak göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum açıklarında 39 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.