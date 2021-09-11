Mobilya atölyesinde korkutan yangın

İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Bahçedeki kulübe ile ahşap malzemelerin alevlere teslim olduğu yangın, tarım arazilerine ve makilik alana doğru ilerlemeye başladı.

Hızlı bir şekilde bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı. Atölye, tarım arazileri ile makilik ve ormanlık alana sıçrama tehlikesi bulunan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Bodrum Belediyesi araçları da çalışmalara destek verdi.

Ekipler, yangın yerine soğutma çalışması yaptı.