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Haberler Muğla Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Mobilya atölyesinde korkutan yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir mobilya atölyesinin bahçesinde çıkan yangın, çok hızlı müdahale ile tarım arazileri, makilik ve ormanlık alanlara sıçramadan söndürüldü. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı.

Mobilya atölyesinde korkutan yangın
İHA

11.09.2021, 17:36

İslamhaneleri Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya atölyesinin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Yangının ihbar edilmesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangın yerine sevk edildi. Bahçedeki kulübe ile ahşap malzemelerin alevlere teslim olduğu yangın, tarım arazilerine ve makilik alana doğru ilerlemeye başladı.

Hızlı bir şekilde bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma gönüllüleri de katıldı. Atölye, tarım arazileri ile makilik ve ormanlık alana sıçrama tehlikesi bulunan yangın, daha fazla büyümeden söndürüldü. Bodrum Belediyesi araçları da çalışmalara destek verdi.
Ekipler, yangın yerine soğutma çalışması yaptı.

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