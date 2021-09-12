74 milyon liralık yeni otogarda sağlık skandalı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 74 milyon lira harcanarak yaptırılan ve Haziran ayında hizmete açılan Bodrum Otogarı'nda sağlık skandalı yaşandı. Antalya'ya gitmek için otogara gelen bir kadın, yürüyen merdivenlerden düşerek yaralandı, otogarda sağlık görevlisinin olmadığı ortaya çıktı. Yaralanan Nesrin Koruyucu hem Büyükşehir hem de Bodrum Belediyesi'ne yazı yazdığını ama ilgilenilmediğini söyledi.

VALİZİNİ ÇIKARAMADI

Yaklaşık 3 ay önce hizmete açılan ve hem servisçilerin hem de vatandaşların şikayet ettiği Bodrum Torba'daki otogarda, muhtemel kazalara ve yaralanmalara müdahale edecek görevlinin olmadığı, bir kadının yürüyen merdivende düşmesiyle ortaya çıktı. Bodrum'da yaşayan 51 yaşındaki Nesrin Koruyucu, Antalya'ya gitmek için otogara geldi. Koruyucu, valiziyle üst kattaki otobüs yazıhanelerine çıkmak için yürüyen merdivenin üzerine çıktı. Valizini merdiven bitimindeki tümsekten çıkaramayan Koruyucu, valizin devrilmesiyle birlikte kendini yerde buldu

CAN SIKICI YOLCULUK

Ayağının üzerine güçlükle basarak otogarda sağlık görevlisi aradığını anlatan Koruyucu, "Ancak görüştüğümüz zabıta memuru, sağlık birimi olmadığını söyledi. Biz de marketten aldığımız buzla kompres yaptık ve ben bu şekilde koltuğa bacağımı uzatarak, artan ağrım nedeniyle can sıkıcı bir yolculuk yapmak zorunda kaldım" dedi.

BAŞKANLARA YAZI YAZDI AMA İLGİLENEN OLMADI

OLAYIN ardından Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a konuyla ilgili yazı yazdığını ve cevap alamadığını belirten Koruyucu, "Hem merdivenin teknik hatası hem de sağlık yardımının olmamasını bildirmek istedim. Böyle kazalar başka insanların da başına gelecektir. Ya kafamı çarpsaydım, ya daha da ağır şekilde yaralansaydım. Modern bir otogarda bir sağlık ekibinin veya ilk yardım ekibinin olmaması kabul edilebilir birşey değil" diye konuştu.

ADEM ÜLKER